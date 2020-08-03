За эту неделю украинская армия показала себя мудрой, - Мендель о перемирии

3 августа, 2020, 22:01

Единичные провокации во время попыток примирения продолжаются месяц, а то и два, считает Мендель

Об этом пресс- секретарь президента Юлия Мендель написала на своей странице в Facebook.

"Вот уже неделю продолжается режим полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. С понедельника по понедельник.За это время были определенные нарушения - взрывы мин, ведь сотни тысяч гектаров территории Донбасса заминированы; полеты беспилотников, единичные неприцельные обстрелы - все ради провокации", - написала она.

Мендель считает, что ни одна война не прекращалась мгновенно, и обычно единичные провокации во время попыток примирения продолжаются месяц, а то и два.

"За эту неделю украинская армия показала себя мудрой. Если с той стороны провоцируют на конфликт, а следовательно, и срыв шаткого режима прекращения огня, а с этой не дают себя провоцировать - это проявление мудрости и преданности миру", - добавила она.

Мендель уверена, что никто сейчас не обвинит украинскую армию в трусости.

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