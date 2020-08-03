В полиции не установили, есть ли оружие у террориста, - Геращенко

3 августа, 2020, 13:49

Полиция до сих пор не установила вооружен ли террорист, захвативший в заложники женщину в помещении банка на углу Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

По его словам, захватчик требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации и начали трансляцию.

"Полиция оцепила место операции. Сейчас ведутся переговоры с преступником. Мы требуем, чтобы он сдался. Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал интервью. Ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке. Однако на сегодняшний момент мы еще не знаем, есть ли у него настоящая бомба, настоящее оружие, в отличие от Луцка, где оно точно было", - сказал Геращенко.

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