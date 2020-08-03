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Espreso.tvМирВ мире менее 10% населения переболели коронавирус, - ВОЗ

В мире менее 10% населения переболели коронавирус, - ВОЗ

На сегодня менее 10% населения мира переболели коронавирусом, при этом наибольшему риску заражения подвергаются медики

Об этом на брифинге заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхове.

"Как правило, мы обнаруживаем, что большинство результатов серопревалентности показывают, что менее 10% населения являются положительными, а серопозитивнисть указывает на наличие инфекции. Существует более высокая серопревалентность у работников здравоохранения или работников на передовой с более высоким уровнем влияния болезни", - отметила Керхове.

По ее словам, серопозитивность указывает на то, что человек в какой-то момент инфицировался коронавирусом.

Информацию Керхове сообщила, ссылаясь на анализ результатов многих исследований, комментируя ситуацию с коронавирусом в Индии.

  • Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая выясняла происхождение коронавирусной инфекции, завершила свою работу в Китае.

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