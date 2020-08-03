В мире менее 10% населения переболели коронавирус, - ВОЗ
Об этом на брифинге заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхове.
"Как правило, мы обнаруживаем, что большинство результатов серопревалентности показывают, что менее 10% населения являются положительными, а серопозитивнисть указывает на наличие инфекции. Существует более высокая серопревалентность у работников здравоохранения или работников на передовой с более высоким уровнем влияния болезни", - отметила Керхове.
По ее словам, серопозитивность указывает на то, что человек в какой-то момент инфицировался коронавирусом.
Информацию Керхове сообщила, ссылаясь на анализ результатов многих исследований, комментируя ситуацию с коронавирусом в Индии.
Media briefing on # COVID19 with @DrTedros https://t.co/BjKIz7lEmD- World Health Organization (WHO) (@WHO) August 3, 2020
- Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая выясняла происхождение коронавирусной инфекции, завершила свою работу в Китае.
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