COVID-19: в Китае завершила работу миссия ВОЗ, которая должна выяснить происхождение вируса

3 августа, 2020, 17:09

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая выясняла происхождение коронавирусной инфекции, завершила свою работу в Китае

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус во время брифинга 3 августа, передает пресс-служба ВОЗ.

"Одним из направлений, которые мы продолжаем изучать, является происхождение вируса, вызывающего COVID-19. Передовая группа ВОЗ, которая совершила поездку в Китай, завершила свою миссию, которая станет основой для дальнейших совместных усилий, направленных на выяснение происхождения вируса" , - заявил Гебреесус.

Он отметил, что результатом работы миссии стало создание экспертами ВОЗ и Китая документа "об исследовании и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ". В эту группу войдут эксперты из Китая и других стран.

Эпидемиологические исследования с целью выявления потенциального источника заражения ранних случаев начнутся в Ухане.

По его словам, доказательства и гипотезы, сформированные в рамках этой работы, станут основой для дальнейших долгосрочных исследований.

Напомним, ВОЗ отправила в Китай миссию, которая должна была выяснить происхождение коронавирусной инфекции.

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