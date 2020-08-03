COVID-19: в Китае завершила работу миссия ВОЗ, которая должна выяснить происхождение вируса
Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус во время брифинга 3 августа, передает пресс-служба ВОЗ.
"Одним из направлений, которые мы продолжаем изучать, является происхождение вируса, вызывающего COVID-19. Передовая группа ВОЗ, которая совершила поездку в Китай, завершила свою миссию, которая станет основой для дальнейших совместных усилий, направленных на выяснение происхождения вируса" , - заявил Гебреесус.
Он отметил, что результатом работы миссии стало создание экспертами ВОЗ и Китая документа "об исследовании и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ". В эту группу войдут эксперты из Китая и других стран.
Эпидемиологические исследования с целью выявления потенциального источника заражения ранних случаев начнутся в Ухане.
По его словам, доказательства и гипотезы, сформированные в рамках этой работы, станут основой для дальнейших долгосрочных исследований.
- Напомним, ВОЗ отправила в Китай миссию, которая должна была выяснить происхождение коронавирусной инфекции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-