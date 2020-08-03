Украинский боксер Деревянченко назвал лучших боксеров среднего веса
Об этом сообщает boxingnews24.
Лучшими боксерами среднего веса (до 72,6 кг) украинец считает Сауля Альвареса, Геннадия Головкина, Деметриуса Андраде и Джермалла Чарли.
"По моему мнению, лучшие боксеры в среднем весе, это Канело, Головкин, Андраде и Чарли. Это топовые бойцы. В среднем весе выступают очень мощные ребята, но мне это только на пользу. Мне не важно, будет бой с Чарли главным или со-главным событием боксерского шоу. Это будет прекрасный поединок. В бою с Чарли - Коробов, Матвей первые шесть раундов выглядел очень хорошо, но потом начал немного уставать, а Джермалл был более энергичным ", - заявил Сергей Деревянченко.
- 14 июля сообщалось, что Сергей Деревянченко не смог договориться о бое с мексиканцем Саулем Альваресом и встретится с Джермаллом Чарли.
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