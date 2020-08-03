Украинский боксер Деревянченко назвал лучших боксеров среднего веса

3 августа, 2020, 19:49

Украинский боксер Сергей Деревянченко назвал лучших боксеров среднего веса

Об этом сообщает boxingnews24.

Лучшими боксерами среднего веса (до 72,6 кг) украинец считает Сауля Альвареса, Геннадия Головкина, Деметриуса Андраде и Джермалла Чарли.

"По моему мнению, лучшие боксеры в среднем весе, это Канело, Головкин, Андраде и Чарли. Это топовые бойцы. В среднем весе выступают очень мощные ребята, но мне это только на пользу. Мне не важно, будет бой с Чарли главным или со-главным событием боксерского шоу. Это будет прекрасный поединок. В бою с Чарли - Коробов, Матвей первые шесть раундов выглядел очень хорошо, но потом начал немного уставать, а Джермалл был более энергичным ", - заявил Сергей Деревянченко.

14 июля сообщалось, что Сергей Деревянченко не смог договориться о бое с мексиканцем Саулем Альваресом и встретится с Джермаллом Чарли.