В Украине коронавирусом заразились уже более 73 тыс. человек, в течение суток - 990 новых случаев
3 августа, 2020, 09:00
По состоянию на утро понедельника, 3 августа, в Украине зафиксировано 73 158 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1 738 - летальные, 39 876 человек выздоровели
Об этом сообщает Аппарат СНБО Украины.
В течение суток 2 августа было зафиксировано 990 новых случаев коронавируса, 13 пациентов умерли, 333 - выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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