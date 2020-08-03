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Espreso.tvОбществоВ Украине коронавирусом заразились уже более 73 тыс. человек, в течение суток - 990 новых случаев

В Украине коронавирусом заразились уже более 73 тыс. человек, в течение суток - 990 новых случаев

По состоянию на утро понедельника, 3 августа, в Украине зафиксировано 73 158 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1 738 - летальные, 39 876 человек выздоровели

Об этом сообщает Аппарат СНБО Украины.

В течение суток 2 августа было зафиксировано 990 новых случаев коронавируса, 13 пациентов умерли, 333 - выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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