Маркевич станет тренером клуба премьер-лиги

18 июня, 2020, 13:37

Бывший тренер одесского футбольного клуба "Черноморец" Остап Маркевич близок к тому, чтобы возглавить "Мариуполь"

Об этом сообщает telegram канал Бомбардир.

По информации издания, Маркевич-младший близок к тому, чтобы возглавить "Мариуполь".

Он с апреля находится без работы после увольнения из "Черноморца", который тренировал с октября 2019 года.

Остап Маркевич - один из сыновей бывшего тренера "Металлиста", "Днепра", "Карпат" и сборной Украины Мирона Маркевича. До "Черномореца" 42-летний специалист возглавлял "Агробизнес" и работал в академии испанского "Вильярреала".

"Мариуполь" пока тренирует Александр Бабич. Под его руководством команда с 27 очками идет на восьмом месте в премьер-лиге.

15 июня стало известно, что Мирон Маркевич стал консультантом главного тренера львовского "Руху".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb