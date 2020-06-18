Маркевич станет тренером клуба премьер-лиги
18 июня, 2020, 13:37
Бывший тренер одесского футбольного клуба "Черноморец" Остап Маркевич близок к тому, чтобы возглавить "Мариуполь"
Об этом сообщает telegram канал Бомбардир.
По информации издания, Маркевич-младший близок к тому, чтобы возглавить "Мариуполь".
Он с апреля находится без работы после увольнения из "Черноморца", который тренировал с октября 2019 года.
Остап Маркевич - один из сыновей бывшего тренера "Металлиста", "Днепра", "Карпат" и сборной Украины Мирона Маркевича. До "Черномореца" 42-летний специалист возглавлял "Агробизнес" и работал в академии испанского "Вильярреала".
"Мариуполь" пока тренирует Александр Бабич. Под его руководством команда с 27 очками идет на восьмом месте в премьер-лиге.
- 15 июня стало известно, что Мирон Маркевич стал консультантом главного тренера львовского "Руху".
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