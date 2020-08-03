Сын экс-владельцаа "Мотор Сичи" купил остров у берегов Лигурии за 10 млн евро, - СМИ
Об этом сообщает итальянское издание Corriere Della Sera.
По информации издания, остров Галлинари, который купил сын экс-владельца компании "Мотор Сич" Александр Богуслаев находится в 1,5 км от побережья Лигурии, между городами Алассио и Албенга.
Отмечается, что Богуслаев приобрел его у девяти пьемонтских и лигурийских семей, которые совместно владели островом на протяжении более чем 40 лет. Переговоры о приобретении острова начались в мае этого года и продолжались до 17 июля.
В издании также добавили, что отдельно были куплены офисы и дома бывших собственников на вершине острова. По данным издания, они стоили несколько миллионов евро.
Как пишет издание, в давние времена остров Галлинари принадлежал католической церкви, а последние 150 лет - состоятельным владельцам промышленных предприятий и банкирам.
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