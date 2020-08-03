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Espreso.tvСпортСтало известно, сколько Луческу заработал за 12 лет в "Шахтере", - СМИ

Стало известно, сколько Луческу заработал за 12 лет в "Шахтере", - СМИ


фото: Getty Images
За 12 лет, которые Мирча Луческу работал главным тренером донецкого "Шахтера", его суммарный доход составил около 50 млн евро

Об этом сообщает Чемпион.

По информации источника, в сумму 50 млн евро включена зарплата и бонусы Луческу, которые он получил в донецком клубе с 2004-го по 2016 год.

В киевском "Динамо" Мирча будет зарабатывать 1,2 млн евро в год, но вместе с бонусами его суммарный доход может составлять до 2,2 млн евро.

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