 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирС системой раннего предупреждения "светофор": Чехия разделила страну на четыре карантинные зоны

С системой раннего предупреждения "светофор": Чехия разделила страну на четыре карантинные зоны


фото: ruski.radio.cz
Правительство Чехии согласно эпидемиологической ситуации разделило регионы на четыре карантинные зоны: на белую, зеленую, желтую и красную

Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех в Twitter .

Войтех заметил, что так называемый "светофор" является системой раннего предупреждения о текущей эпидемиологической ситуации в регионах.

"Хорошей новостью является то, что у нас нет желтых и красных районов, 9 из них зеленые, а другие белые. Пока у нас нет риска передачи в сообществе", - сообщил он.

По словам Войтеха, белый цвет означает нулевой или незначительный риск заражения, зеленый цвет - возникновение заболевания без передачи в сообществе, желтый цвет - начало передачи в сообществе, а красный - увеличение или постоянную передачу инфекции.

"Светофор" создан на основе данных Института медицинской информации и статистики и учитывает 25 различных параметров. Список регионов будет обновляться министерством здравоохранения еженедельно.

null

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 августа, 2020 понедельник

больше новостей

3 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать