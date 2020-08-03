С системой раннего предупреждения "светофор": Чехия разделила страну на четыре карантинные зоны
Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех в Twitter .
Войтех заметил, что так называемый "светофор" является системой раннего предупреждения о текущей эпидемиологической ситуации в регионах.
"Хорошей новостью является то, что у нас нет желтых и красных районов, 9 из них зеленые, а другие белые. Пока у нас нет риска передачи в сообществе", - сообщил он.
По словам Войтеха, белый цвет означает нулевой или незначительный риск заражения, зеленый цвет - возникновение заболевания без передачи в сообществе, желтый цвет - начало передачи в сообществе, а красный - увеличение или постоянную передачу инфекции.
"Светофор" создан на основе данных Института медицинской информации и статистики и учитывает 25 различных параметров. Список регионов будет обновляться министерством здравоохранения еженедельно.
Kolegové na @ZdravkoOnline dnes představili tzv. semafor pro ČR. Jde o systém včasného upozornění na aktuální epidemiologickou situaci. Dobrou zprávou je, že žluté a červené okresy nemáme, 9 z nich je zelených a ostatní bílé. Zatím jsme bez rizika komunitního přenosu. pic.twitter.com/SzvUBAKPJZ- Adam Vojtěch (@adamvojtechano) August 3, 2020
- Напомним, 3 августа в Украине вступили в силу новые правила карантина. Страну разделен на четыре карантинные зоны.
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