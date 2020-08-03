С системой раннего предупреждения "светофор": Чехия разделила страну на четыре карантинные зоны

3 августа, 2020, 20:18

Правительство Чехии согласно эпидемиологической ситуации разделило регионы на четыре карантинные зоны: на белую, зеленую, желтую и красную

Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех в Twitter .

Войтех заметил, что так называемый "светофор" является системой раннего предупреждения о текущей эпидемиологической ситуации в регионах.

"Хорошей новостью является то, что у нас нет желтых и красных районов, 9 из них зеленые, а другие белые. Пока у нас нет риска передачи в сообществе", - сообщил он.

По словам Войтеха, белый цвет означает нулевой или незначительный риск заражения, зеленый цвет - возникновение заболевания без передачи в сообществе, желтый цвет - начало передачи в сообществе, а красный - увеличение или постоянную передачу инфекции.

"Светофор" создан на основе данных Института медицинской информации и статистики и учитывает 25 различных параметров. Список регионов будет обновляться министерством здравоохранения еженедельно.

Kolegové na @ZdravkoOnline dnes představili tzv. semafor pro ČR. Jde o systém včasného upozornění na aktuální epidemiologickou situaci. Dobrou zprávou je, že žluté a červené okresy nemáme, 9 z nich je zelených a ostatní bílé. Zatím jsme bez rizika komunitního přenosu. pic.twitter.com/SzvUBAKPJZ - Adam Vojtěch (@adamvojtechano) August 3, 2020

Напомним, 3 августа в Украине вступили в силу новые правила карантина. Страну разделен на четыре карантинные зоны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb