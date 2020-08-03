"Забыли о масочном режиме": Харьковская ОГА просит полицейских усилить контроль над карантином
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.
Пастух отметил, что полицейские Харьковщины должны усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений, особенно в местах массового скопления людей и в транспорте.
"Потому что многие люди обращаются к тому, что пассажиры в транспорте уже забыли о масочном режиме. При этом при выявлении больных большинство из них говорят, что, скорее всего, заразились в метро, супермаркете или маршрутке", - наголосвы он.
Отметим, за минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировали 88 случаев заражения коронавирусом. Рост в регионе продолжается второй день.
- Напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, поскольку эпидемическая ситуация в регионах на момент соответствующего решения государственной комиссии по ТЭБ и ЧС ухудшалась в течение пяти дней, то изменили правила карантина .
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