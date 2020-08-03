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Espreso.tvОбщество"Справились быстро, даже не привлекая видеообращений Зеленского", - соцсети о захвате банка в Киеве

"Справились быстро, даже не привлекая видеообращений Зеленского", - соцсети о захвате банка в Киеве


фото: Ярослав Козловський
Соцсети активно комментировали появление третьего за две недели "террориста" в центре столицы: от шуток на грани фола к серьезной озабоченности опасной тенденцией

Еспресо.TV предлагает ознакомиться с мнениями граждан относительно инцидента в центре столицы.

 

 

 

Пользователи делятся и соображениями относительно возможной отработки террористических сценариев:

"Первый, его условно можно назвать "Оклахома-Сити": ветеран-атошник, желательно, азовец, слетает с катушек и, угрожая мощным взрывом, требует "войны до победного конца", отмена всех льгот переселенцам и выхода из Минского процесса. Его конечно, ликвидируют точным выстрелом снайпера, правда, пока неясно, до взрыва или после. Затем этот инцидент станет основанием для шмона, зачисток и уголовного преследования слишком патриотических деятелей и "разгрома ультраправого подполья, которое готовило переворот".

"Второй - назовем его "Норд-Ост" - в качестве главного персонажа будет больной раком пенсионер из Донецка, с единомышленниками, которым нечего терять, захватит центральный офис "Приватбанка" с требованием немедленно вывести оккупантов-бендеровцев с территорий "народных республик", потому что там уже невозможно стало выживать. Им повезет больше, их свяжут, но потом обменяют, а этот прецедент станет толчком к очередному простору "гуманитарно-социальных" инициатив и платформ, под шумок которых - под активным наблюдением Москвы - с "гражданским конфликтом" будет покончено путем прямых переговоров", - отметил блогер Алексей Кафтан.

 

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