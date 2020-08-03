"Справились быстро, даже не привлекая видеообращений Зеленского", - соцсети о захвате банка в Киеве

Еспресо.TV предлагает ознакомиться с мнениями граждан относительно инцидента в центре столицы.

Пользователи делятся и соображениями относительно возможной отработки террористических сценариев:

"Первый, его условно можно назвать "Оклахома-Сити": ветеран-атошник, желательно, азовец, слетает с катушек и, угрожая мощным взрывом, требует "войны до победного конца", отмена всех льгот переселенцам и выхода из Минского процесса. Его конечно, ликвидируют точным выстрелом снайпера, правда, пока неясно, до взрыва или после. Затем этот инцидент станет основанием для шмона, зачисток и уголовного преследования слишком патриотических деятелей и "разгрома ультраправого подполья, которое готовило переворот".