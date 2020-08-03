 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Шахтер" продлил контракт с футболистом сборной Украины

"Шахтер" продлил контракт с футболистом сборной Украины


фото: Getty Images
Донецкий "Шахтер" объявил о продлении контракта с защитником Сергеем Кривцовым

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Новое соглашение рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона 2022/23.

29-летний Сергей Кривцов выступает за донецкий "Шахтер" с августа 2009-го. За это врем провел 179 матчей и забил 12 голов.

В составе "Шахтера" Кривцов выиграл 21 трофей - 8 чемпионство, 7 национальных Кубков и 6 суперкубков Украины.

В активе центрбэка 16 матчей за сборную Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 августа, 2020 понедельник

больше новостей

3 августа, 2020 понедельник

2 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать