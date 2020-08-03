"Шахтер" продлил контракт с футболистом сборной Украины
3 августа, 2020, 17:47
Донецкий "Шахтер" объявил о продлении контракта с защитником Сергеем Кривцовым
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Новое соглашение рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона 2022/23.
29-летний Сергей Кривцов выступает за донецкий "Шахтер" с августа 2009-го. За это врем провел 179 матчей и забил 12 голов.
В составе "Шахтера" Кривцов выиграл 21 трофей - 8 чемпионство, 7 национальных Кубков и 6 суперкубков Украины.
В активе центрбэка 16 матчей за сборную Украины.
- 3 августа стало известно, что защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко может продолжить карьеру в черниговской "Десне".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-