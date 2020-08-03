"Шахтер" продлил контракт с футболистом сборной Украины

3 августа, 2020, 17:47

Донецкий "Шахтер" объявил о продлении контракта с защитником Сергеем Кривцовым

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Новое соглашение рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона 2022/23.

29-летний Сергей Кривцов выступает за донецкий "Шахтер" с августа 2009-го. За это врем провел 179 матчей и забил 12 голов.

В составе "Шахтера" Кривцов выиграл 21 трофей - 8 чемпионство, 7 национальных Кубков и 6 суперкубков Украины.

В активе центрбэка 16 матчей за сборную Украины.

3 августа стало известно, что защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко может продолжить карьеру в черниговской "Десне".