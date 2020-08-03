Футболист сборной Украины может перейти в "Десну"
Об этом сообщает sportarena.com.
Защитник вошел в сферу интересов черниговского клуба, который хочет усилиться перед стартом Лиги Европы. Трансфер зависит от решения по поводу своего будущего капитана «Десны» Дениса Фаворова, у которого есть предложения из-за рубежа. Если он покинет черниговскую команду, Богдан Бутко станет его прямой заменой по позиции.
Вторую часть сезона защитник провел в польском "Леху", но познанский клуб решил не продлевать сотрудничество с 29-летним украинским. За "Лех" Бутко провел 12 матчей и помог ему финишировать в чемпионате Польши на втором месте.
Контракт Богдан Бутко с "Шахтером" рассчитан до лета 2021-го.
В активе защитника 32 матча за сборную Украины.
- 22 июля защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко вернулся из аренды в польском "Леху" .
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