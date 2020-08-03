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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины может перейти в "Десну"

Футболист сборной Украины может перейти в "Десну"


фото: Getty Images
Защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко может продолжить карьеру в черниговской "Десне"

Об этом сообщает sportarena.com.

Защитник вошел в сферу интересов черниговского клуба, который хочет усилиться перед стартом Лиги Европы. Трансфер зависит от решения по поводу своего будущего капитана «Десны» Дениса Фаворова, у которого есть предложения из-за рубежа. Если он покинет черниговскую команду, Богдан Бутко станет его прямой заменой по позиции.

Вторую часть сезона защитник провел в польском "Леху", но познанский клуб решил не продлевать сотрудничество с 29-летним украинским. За "Лех" Бутко провел 12 матчей и помог ему финишировать в чемпионате Польши на втором месте.

Контракт Богдан Бутко с "Шахтером" рассчитан до лета 2021-го.

В активе защитника 32 матча за сборную Украины.

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