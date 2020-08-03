 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаНАГС предложило Нефедову три вакантные должности - он решает между госслужбой и бизнесом

НАГС предложило Нефедову три вакантные должности - он решает между госслужбой и бизнесом


фото: kmu.gov.ua
Национальное агентство государственной службы предложило экс-главе Гостаможслужбы Максиму Нефедову три вакантные должности государственной службы

Об этом экс-глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов написал в Facebook.

"Получил от Национального агентства государственной службы три предложения вакантных должностей, которые они мне должны дать перед тем как освободить по статье 87-1", - написал Нефедов.

По словам Нефедова, ему предлагают должности начальника управления Государственной казначейской службы Украины, заместителя начальника отдела Агентства Зоны отчуждения или заместителя начальника управления Агентства энергоэффективности.

Нефедов отметил, что пока не решил, возвращаться в бизнес или продолжать госслужбу, ведь "предлагают понижение всего на 3-4 ступени".

  • Напомним, 24 апреля на заседании Кабмина уволили руководителя Таможенной службы Максима Нефедова.
  • 20 мая ОАСК сообщил, что Макс Нефедов подал иск, считая решение Кабмин о его отставке незаконным.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 августа, 2020 понедельник

больше новостей

3 августа, 2020 понедельник

2 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать