Гошевскую чудотворную икону Богородицы году будут чествовать онлайн

3 августа, 2020, 15:08

5 августа 2020 г. в Гошевском монастыре отцов василиан, что на Ясной горе в Долинском районе Ивано-Франковской области, состоятся торжества по случаю праздника Гошевской чудотворной иконы Божьей Матери

Богослужение пройдут в режиме онлайн. Об этом сообщает официальный сайт Украинской греко-католической церкви, передает "Еспресо.Запад".

Божественная литургия начнется в 11.00, ее транслировать на фейсбук-странице "Гошевский монастірь отцов василиан".

В канун праздника, 4 августа, в 20:00 на этой же странице будут транслировать онлайн Крестный путь Господа нашего Иисуса Христа с Пресвятой Богородицей, которая прославилась в чудотворной иконе на Ясной горе в Гошеве. Отцы василиане приглашают верующих к общей молитве.

Напомним, в этом году проходило онлайн традиционное Всеукраинское паломничество в Зарванице - крупнейшее ежегодное паломничество верующих УГКЦ к Зарваницкому духовному центру, расположенному в Теребовлянском районе Тернопольской области.