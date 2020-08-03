Гошевскую чудотворную икону Богородицы году будут чествовать онлайн
Богослужение пройдут в режиме онлайн. Об этом сообщает официальный сайт Украинской греко-католической церкви, передает "Еспресо.Запад".
Божественная литургия начнется в 11.00, ее транслировать на фейсбук-странице "Гошевский монастірь отцов василиан".
В канун праздника, 4 августа, в 20:00 на этой же странице будут транслировать онлайн Крестный путь Господа нашего Иисуса Христа с Пресвятой Богородицей, которая прославилась в чудотворной иконе на Ясной горе в Гошеве. Отцы василиане приглашают верующих к общей молитве.
Напомним, в этом году проходило онлайн традиционное Всеукраинское паломничество в Зарванице - крупнейшее ежегодное паломничество верующих УГКЦ к Зарваницкому духовному центру, расположенному в Теребовлянском районе Тернопольской области.
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