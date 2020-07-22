"Лех" лишился футболиста сборной Украины
22 июля, 2020, 10:10
Защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко вернулся из аренды в польском "Леху"
Об этом сообщает официальный сайт "Леха" .
Польский клуб решил не продлевать сотрудничество с 29-летним украинцем. За "Лех" Бутко провел 12 матчей и помог ему финишировать в чемпионате Польши на втором месте.
Контракт Бутко с "Шахтером" рассчитан до лета 2021-го.
В активе защитника 32 матча за сборную Украины.
- Напомним, 15 апреля Богдан Бутко заявил, что украинская лига сильнее чемпионата Польши .
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