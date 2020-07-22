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Espreso.tvСпорт"Лех" лишился футболиста сборной Украины

"Лех" лишился футболиста сборной Украины


фото: lechpoznan.pl
Защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко вернулся из аренды в польском "Леху"

Об этом сообщает официальный сайт "Леха" .

Польский клуб решил не продлевать сотрудничество с 29-летним украинцем. За "Лех" Бутко провел 12 матчей и помог ему финишировать в чемпионате Польши на втором месте.

Контракт Бутко с "Шахтером" рассчитан до лета 2021-го.

В активе защитника 32 матча за сборную Украины.

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