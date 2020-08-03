Европейский топ-клуб начал переговоры с "Динамо" по поводу Миколенко

3 августа, 2020, 19:19

Европейский топ-клуб начал консультации с киевским "Динамо" по поводу трансфера защитника Виталия Миколенко

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в программе "Цыганик LIVE" на youtube.

Консультации между клубами ведутся на серьезном уровне.

"Один из грандов европейского футбола начал консультации с "Динамо" о покупке Миколенко. Эти консультации уже на достаточно серьезном уровне. Не могу сейчас сказать, в приоритете ли Миколенко у этого клуба. Но уже произошел первый контакт. К октябрю может произойти что угодно" , - сказал журналист.

В текущем сезоне 21-летний украинец провел 36 матчей, забил 4 мячей и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость Виталия Миколенко составляет 9 млн евро.

15 июля стало известно, что защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко может перейти в итальянский "Милан" .