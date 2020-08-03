Европейский топ-клуб начал переговоры с "Динамо" по поводу Миколенко
Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в программе "Цыганик LIVE" на youtube.
Консультации между клубами ведутся на серьезном уровне.
"Один из грандов европейского футбола начал консультации с "Динамо" о покупке Миколенко. Эти консультации уже на достаточно серьезном уровне. Не могу сейчас сказать, в приоритете ли Миколенко у этого клуба. Но уже произошел первый контакт. К октябрю может произойти что угодно" , - сказал журналист.
В текущем сезоне 21-летний украинец провел 36 матчей, забил 4 мячей и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость Виталия Миколенко составляет 9 млн евро.
- 15 июля стало известно, что защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко может перейти в итальянский "Милан" .
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