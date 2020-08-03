Ермак предложил Фокину поработать в Трехсторонней группе, - Гармаш
Об этом сообщил представитель Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Liga.net .
Сегодня, по его словам, на Банковой состоялась встреча делегации с Леонидом Кравчуком. Фокин также присутствовал на встрече.
"Не знаю, в каком статусе он был. Ермак сказал, что надеется, что Фокин останется работать", - сказал Гармаш.
По его словам, Фокин ставил "общие вопросы". К примеру: "А подписан ли главами государств документ по Минску"?
Собеседник издания в Офисе президента подтвердил, что Ермак предложил Фокину войти в состав делегации, однако бывший премьер еще не принял решение.
"Фокин рассматривается как человек, который может курировать в ТКГ переговоры наших представителей", - отметил источник.
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Напомним, 30 июля Кравчук по поручению президента Владимира Зеленского возглавил украинскую делегацию в ТКГ вместо Леонида Кучмы.
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