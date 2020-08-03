Человек с государственным мышлением: во Львове похоронили легендарного командира "Червня"
Об этом сообщает "Еспресо.Захид".
На площади у гарнизонного храма, в центре Львова, сейчас людно. Семья, родные, друзья, побратимы пришли отдать последний долг легендарному командиру добровольческих подразделений в российско-украинской войне Андрею Гергерту, псевдо "Червень".
"Мы с ним часто на войне виделись, - рассказал в комментарии "Еспрессо.Захид" товарищ покойного Андрей Кравчук. - Никто не мог подумать, что такая беда постигнет. Мудрый аналитик и огромный патриот. Очень будет не хватать его. Пересекались в Крымском, Новоайдаре, Волновахе, Мариуполе. Помогали друг другу".
В колонне, выстроившейся к входу в храм - бойцы восьмого батальона УДА "Аратта". Побратим Андрея Михаил Сазанов рассказал "Еспресо.Захид", что он был хорошим другом и хорошим командиром. В течение первых двух лет войны служили на Мариупольском направлении.
"В феврале 2015 года мы были в поселке Чермалык, в Донецкой области, - вспоминает с улыбкой Михаил. - У меня был день рождения. Я попросил Андрюху по 50 граммов выпить. А он достал 200 гривен и говорит: "Это тебе на "печеньки". Вот так вот праздновали "печеньками" день рождения".
Прощаться с другом также пришел Андрей Антонищак. Сейчас он полковник Национальной гвардии и советник командующего Нацгвардии Украины. Именно на войне полковник познакомился с Андреем Гергертом.
"Трудно говорить в прошлом. Энергичный, умный, с чувством юмора, активный и главное - воин. Он очень любил жизнь. Это уже заезженная фраза, но почему-то так получается, что Украина теряет лучших своих сыновей. Человек с государственным мышлением. Мы много разговаривали на разные темы, в том числе и о благоустройстве государства и о его будущем. Видимо, таким и останется в памяти", - заключает Андрей Антонищак.
После прощания в храме ритуальная колонна двинулась на Лычаковское кладбище, где похоронили Андрея Гергерта. У мужчины осталась жена и четверо детей.
- Напомним, в феврале 2020 года у Андрея Гергерта обнаружили рак желудка. Мужчина лечился в различных клиниках Украины и мира. Батальон также объявлял сбор средств на его лечение. Однако 1 августа командира не стало .
- Андрей Гергерт родился в городе Николаеве, на Львовщине. До войны работал ветеринаром. Был активным участником Революции Достоинства, а с марта ушел на фронт. Дважды баллотировался в Верховную Раду Украины. В 2016 году за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, награжден орденом Богдана Хмельницкого II и степени.
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