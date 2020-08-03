Человек с государственным мышлением: во Львове похоронили легендарного командира "Червня"

3 августа, 2020, 14:19

Прощание с командиром добровольческих подразделений в российско-украинской войне Андреем Гергертом состоялось в гарнизонного храма имени Петра и Павла. Похоронили Героя на Лычакове

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

На площади у гарнизонного храма, в центре Львова, сейчас людно. Семья, родные, друзья, побратимы пришли отдать последний долг легендарному командиру добровольческих подразделений в российско-украинской войне Андрею Гергерту, псевдо "Червень".

"Мы с ним часто на войне виделись, - рассказал в комментарии "Еспрессо.Захид" товарищ покойного Андрей Кравчук. - Никто не мог подумать, что такая беда постигнет. Мудрый аналитик и огромный патриот. Очень будет не хватать его. Пересекались в Крымском, Новоайдаре, Волновахе, Мариуполе. Помогали друг другу".

В колонне, выстроившейся к входу в храм - бойцы восьмого батальона УДА "Аратта". Побратим Андрея Михаил Сазанов рассказал "Еспресо.Захид", что он был хорошим другом и хорошим командиром. В течение первых двух лет войны служили на Мариупольском направлении.

"В феврале 2015 года мы были в поселке Чермалык, в Донецкой области, - вспоминает с улыбкой Михаил. - У меня был день рождения. Я попросил Андрюху по 50 граммов выпить. А он достал 200 гривен и говорит: "Это тебе на "печеньки". Вот так вот праздновали "печеньками" день рождения".

Прощаться с другом также пришел Андрей Антонищак. Сейчас он полковник Национальной гвардии и советник командующего Нацгвардии Украины. Именно на войне полковник познакомился с Андреем Гергертом.

"Трудно говорить в прошлом. Энергичный, умный, с чувством юмора, активный и главное - воин. Он очень любил жизнь. Это уже заезженная фраза, но почему-то так получается, что Украина теряет лучших своих сыновей. Человек с государственным мышлением. Мы много разговаривали на разные темы, в том числе и о благоустройстве государства и о его будущем. Видимо, таким и останется в памяти", - заключает Андрей Антонищак.

После прощания в храме ритуальная колонна двинулась на Лычаковское кладбище, где похоронили Андрея Гергерта. У мужчины осталась жена и четверо детей.