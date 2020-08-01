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Espreso.tvОбществоУмер комбат "Червень"

Умер комбат "Червень"

Не стало одного из легендарных командиров добровольческих подразделений в войне с Россией на Донбассе, командира подразделений "Правого сектора", а ныне УДА Андрея Гергерта

Об этом в субботу, 1 августа 2020 года, сообщается на странице 8-й батальона УДА (Украинский Добровольческой Армии) "Аратта", передает Еспресо.TV.

"Дорогие собратья, друзья, патриоты Украины, с грустью сообщаем, что остановилось сердце нашего комбата, друга "Червня" Andriy Gergert Андрея Гергерта. Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон пополнил еще один Герой Украины, который преданно защищал независимость Родины. Просим всех молитвой вспомнить Комбата, который долгое время боролся еще с личным врагом - тяжелой болезнью", - отмечает пресс-служба УДА.

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Обо всех похоронных мероприятиях будет сообщено позже.

  • Андрей Гергерт ("Червень") долгое время боролся с раком желудка. Проходил лечение в Австрии.

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