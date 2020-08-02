В ВОЗ дали неутешительный прогноз относительно продолжительности пандемии коронавируса

2 августа, 2020, 16:06

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия COVOD-19 будет иметь чрезвычайно затяжной характер

Об этом сообщает Укринформ.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус во время заседания комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 заявил, что развитие ситуации с пандемией коронавирусной инфекции свидетельствует, что она может получить "очень затяжной" характер, а последствия будут ощущаться в течение ближайших десятилетий.

"Пандемия - это кризис в области здравоохранения, который бывает раз в столетие, и последствия которого будут ощущаться в течение следующих десятилетий", - сказал Гебреисус.

Он отметил, что многие страны, которые считали, что они оставили позади самой худшее, сейчас сталкиваются с новыми вспышками. Некоторые из тех, кто был меньше поражен в первые недели, теперь сталкиваются с растущим количеством случаев и смертей. И наоборот: некоторые страны, которые пережили большие вспышки, пока взяли их под контроль.

В заявлении, обнародованном после заседания, ВОЗ заявила о предполагаемой продолжительности этой пандемии COVID-19 и подчеркнула важность постоянных усилий по реагированию общественности, стран и регионов, а также на глобальном уровне отслеживания контактов инфицирования.

В рекомендациях странам-членам ВОЗ советует продолжать мобилизовать глобальные и региональные многосторонние организации и партнеров с целью быстрого реагирования на COVID-19 и ускорить исследования по разработке вакцины и доступ к диагностике и терапии.

Напомним, 30 июля в ВОЗ заявили, что человечество еще не скоро сможет выработать коллективный иммунитет против коронавирусной болезни COVID-19.

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