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Espreso.tvОбществоЧеловечество не скоро выработает коллективный иммунитет против коронавируса, - ВОЗ

Человечество не скоро выработает коллективный иммунитет против коронавируса, - ВОЗ


фото: reuters
Человечество еще не скоро сможет выработать коллективный иммунитет против коронавирусной болезни COVID-19

Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан, сообщает CNBC.

По его словам, ВОЗ не знает, сколько жителей Земли должны переболеть COVID-19, чтобы можно было говорить о наличии у человечества коллективного иммунитета. Большинство ученых считают, что это где-то между 60% и 80%. Другие считают, что меньше.

"Какой бы ни была эта доля, мы не близки к ней, а это значит, что вирус еще долго будет косить наше общество, прежде чем мы достигнем этого уровня иммунитета", - заявил Райан.

По его мнению, идея, что цель может заключаться в достижении коллективного иммунитета, противоречит контролю над болезнью. "Чтобы получить иммунитет у 70%, мы должны позволить вирусу распространяться. И что бы мы тогда увидели? Переполненные больницы, много умерших", - сказал Райан.

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Он отметил, что нередко люди, переболевшие коронавирусом, после выздоровления продолжают чувствовать себя плохо. К тому же касается это не только пожилых пациентов, но и молодежи, которая, казалось бы, переносит болезнь легче.

По его словам, были зафиксированы случаи, когда молодые пациенты, переболевшие COVID-19 в легкой форме, после 10-15 недель все еще чувствовали себя плохо, в частности, страдали от затрудненного дыхания и кашля.

Всего в мире на коронавирус заболели 17 201 686 человек. Среди антилидеров по заболеваемости - США, Бразилия, Индия и Россия.

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