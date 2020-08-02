В США бушуют масштабные лесные пожары, эвакуированы 8 тыс. человек
Об этом сообщает CNN.
Близ Лос-Анджелеса, из-за лесных пожаров, вышедших из-под контроля, уже эвакуировали 7 800 человек.
Пожар начался 31 июля около 17:00 по местному времени. О пострадавших пока не сообщается. Сейчас уничтожен один семейный дом и две хозяйственные постройки, сообщили в местной пожарной службе.
По состоянию на вечер 1 августа огонь уничтожил около 12 тыс. га леса. Причина пожара пока не выяснена.
Вследствие жарких температур, низкой влажности и сильных ветров сохраняется вероятность распространения огня.
HAPPENING NOW: The Apple Fire has spread to 12,000 acres in Riverside County, California.- Preston Phillips (@PrestonTVNews) August 2, 2020
One home has been destroyed as evacuation orders remain in place.
DETAILS: https://t.co/bUYj34VtvF pic.twitter.com/IYOIarxlOJ
- Напомним, 14 июля на базе Военно-Морских сил США в калифорнийском Сан-Диего произошел пожар на корабле USS Bonhomme Richard.
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