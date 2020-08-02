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Espreso.tvМирВ США бушуют масштабные лесные пожары, эвакуированы 8 тыс. человек

В США бушуют масштабные лесные пожары, эвакуированы 8 тыс. человек


фото: CNN
Из-за масштабных лесных пожаров в Калифорнии собственные дома были вынуждены покинуть около 8 тыс. человек

Об этом сообщает CNN.

Близ Лос-Анджелеса, из-за лесных пожаров, вышедших из-под контроля, уже эвакуировали 7 800 человек.

Пожар начался 31 июля около 17:00 по местному времени. О пострадавших пока не сообщается. Сейчас уничтожен один семейный дом и две хозяйственные постройки, сообщили в местной пожарной службе.

По состоянию на вечер 1 августа огонь уничтожил около 12 тыс. га леса. Причина пожара пока не выяснена.

Вследствие жарких температур, низкой влажности и сильных ветров сохраняется вероятность распространения огня.

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