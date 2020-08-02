В США бушуют масштабные лесные пожары, эвакуированы 8 тыс. человек

2 августа, 2020, 21:34

Из-за масштабных лесных пожаров в Калифорнии собственные дома были вынуждены покинуть около 8 тыс. человек

Об этом сообщает CNN.

Близ Лос-Анджелеса, из-за лесных пожаров, вышедших из-под контроля, уже эвакуировали 7 800 человек.

Пожар начался 31 июля около 17:00 по местному времени. О пострадавших пока не сообщается. Сейчас уничтожен один семейный дом и две хозяйственные постройки, сообщили в местной пожарной службе.

По состоянию на вечер 1 августа огонь уничтожил около 12 тыс. га леса. Причина пожара пока не выяснена.

Вследствие жарких температур, низкой влажности и сильных ветров сохраняется вероятность распространения огня.

HAPPENING NOW: The Apple Fire has spread to 12,000 acres in Riverside County, California.



One home has been destroyed as evacuation orders remain in place.



DETAILS: https://t.co/bUYj34VtvF pic.twitter.com/IYOIarxlOJ - Preston Phillips (@PrestonTVNews) August 2, 2020

Напомним, 14 июля на базе Военно-Морских сил США в калифорнийском Сан-Диего произошел пожар на корабле USS Bonhomme Richard.

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