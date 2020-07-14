В США второй день горит десантный корабль Bonhomme Richard

14 июля, 2020, 10:24

На базе Военно-Морских сил США в калифорнийском Сан-Диего второй день продолжается тушение пожара военного корабля USS Bonhomme Richard. Число пострадавших в результате вспышки выросло до 59

Об этом сообщает DW.

Среди пострадавших - 36 военнослужащих и 23 гражданских лиц, они получили медицинскую помощь. Госпитализированных нет, указывается в заявлении. Управление также сообщило, что за последние 48 часов были проведены многочисленные операции по тушению огня, при этом пожарным и другим военным удалось добиться "значительных успехов". Пожар тушат боевые вертолеты ВМС США.

В момент возгорания Bonhomme Richard находился на профилактическом ремонте, в связи с чем бортовая система пожаротушения была отключена и пламя пришлось тушить водой, сообщил контр-адмирал Филипп Собека на пресс-конференции в Сан-Диего.

По его словам, на борту корабля находилось 3,7 миллиона литров горючего. Береговая охрана США приняла меры на случай возможного разлива нефтепродуктов. Также было приостановлено движение кораблей в радиусе одной морской мили от места пожара, а также полеты над ним.

Дым от пожара разнесся ко всему Сан-Диего. Городское управление контроля загрязнения воздуха предупредило, что концентрация вредных частиц может достичь критических показателей, и посоветовало жителям избегать длительного пребывания на улицах.

О возгорании на борту десантного вертолетоносца, рассчитанного на более чем 1000 человек личного состава, стало известно днем ранее. На момент начала пожара на борту Bonhomme Richard находились около 160 военнослужащих.