В США второй день горит десантный корабль Bonhomme Richard
Об этом сообщает DW.
Среди пострадавших - 36 военнослужащих и 23 гражданских лиц, они получили медицинскую помощь. Госпитализированных нет, указывается в заявлении. Управление также сообщило, что за последние 48 часов были проведены многочисленные операции по тушению огня, при этом пожарным и другим военным удалось добиться "значительных успехов". Пожар тушат боевые вертолеты ВМС США.
В момент возгорания Bonhomme Richard находился на профилактическом ремонте, в связи с чем бортовая система пожаротушения была отключена и пламя пришлось тушить водой, сообщил контр-адмирал Филипп Собека на пресс-конференции в Сан-Диего.
По его словам, на борту корабля находилось 3,7 миллиона литров горючего. Береговая охрана США приняла меры на случай возможного разлива нефтепродуктов. Также было приостановлено движение кораблей в радиусе одной морской мили от места пожара, а также полеты над ним.
Дым от пожара разнесся ко всему Сан-Диего. Городское управление контроля загрязнения воздуха предупредило, что концентрация вредных частиц может достичь критических показателей, и посоветовало жителям избегать длительного пребывания на улицах.
О возгорании на борту десантного вертолетоносца, рассчитанного на более чем 1000 человек личного состава, стало известно днем ранее. На момент начала пожара на борту Bonhomme Richard находились около 160 военнослужащих.
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