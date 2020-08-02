В МВД пригрозили мэрам городов ответственностью за отказ усиливать карантин

2 августа, 2020, 19:55

В МВД предупредили мэров городов об ответственности за отказ усиливать карантин

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает "Общественное радио" .

"Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - сказал Геращенко.

Заместитель министра отметил, что на здоровье людей может сказаться то, когда мэры городов говорят, что не хотят карантина, потому что у них через два месяца выборы, и они не хотят принимать непопулярные меры.

Напомним, 1 августа власти Луцка заявила, что не согласен с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС о том, что город отнесен к "красной" зоны по распространению Covid-19.

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