В Афганистане ликвидировали одного из лидеров "Исламского государства"

2 августа, 2020, 19:41

Власти Афганистана заявили о ликвидации одного из лидеров "Исламского государства" Абдуллы Оракзая

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Афганский национальный директорат безопасности заявил, что сотрудники специальных сил ликвидировали одного из главарей разведки экстремистской группировки "Исламское государство" Абдуллу Оракзая.

Оракзай, которого подозревают в причастности к многочисленным атакам с военными и гражданскими жертвами, убили в ходе операции у восточного города Джелалабад. Дату события не уточняют.

О ликвидации Оракзая стало известно на фоне общего снижения количества нападений боевиков ИГ, имеющего относительно невысокое присутствие в Афганистане.

Напомним, 21 мая иракская разведка заявила об аресте лидера группировки "Исламское государство".

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