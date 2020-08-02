 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Афганистане ликвидировали одного из лидеров "Исламского государства"

В Афганистане ликвидировали одного из лидеров "Исламского государства"


фото: radiosvoboda.org
Власти Афганистана заявили о ликвидации одного из лидеров "Исламского государства" Абдуллы Оракзая

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Афганский национальный директорат безопасности заявил, что сотрудники специальных сил ликвидировали одного из главарей разведки экстремистской группировки "Исламское государство" Абдуллу Оракзая.

Оракзай, которого подозревают в причастности к многочисленным атакам с военными и гражданскими жертвами, убили в ходе операции у восточного города Джелалабад. Дату события не уточняют.

О ликвидации Оракзая стало известно на фоне общего снижения количества нападений боевиков ИГ, имеющего относительно невысокое присутствие в Афганистане.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

2 августа, 2020 воскресенье

1 августа, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать