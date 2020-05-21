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Espreso.tvМирВ Ираке арестовали лидера "Исламского государства"

В Ираке арестовали лидера "Исламского государства"


фото: Reuters
Иракская разведка заявила об аресте лидера группировки "Исламское государство"

Об этом сообщает Радио Свобода.

По утверждению спецслужбы, арестованный возглавил организацию после убийства американскими военными в октябре 2019 г. бывшего лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади.

"Исламское государство" в своих сообщениях называет лидером организации Абу Ибрагима Аль-Хашими Аль-Кураши. Вашингтон считает, что под этим именем скрывается один из основателей и идеологов организации Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля. О месте, времени и обстоятельствах ареста не сообщается.

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