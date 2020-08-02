"Чернобыль" признали лучшим минисериалом года по версии BAFTA

2 августа, 2020, 21:21

"Чернобыль" признан лучшим сериалом года по версии Британской академии телевидения и киноискусства

Об этом сообщает "Голос Америки" .

Британско-американский сериал "Чернобыль" производства телеканала HBO и телесети Sky получил еще одну престижную награду - он завоевал главные призы ежегодной телевизионной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

"Чернобыль" получил высшую награду как лучший минисериал. Актер Джаред Харрис, сыгравший академика Валерия Легасова, получил награду в категории "Лучшая мужская роль".

В целом "Чернобыль" завоевал девять наград BAFTA - больше всех за всю историю премии. Церемонию этого года транслировали онлайн, а победители "принимали" призы из своих домов.

Пятисерийная драма вышла на экраны весной 2019 года. Фильм стал самым рейтинговым сериалом на телеканале HBO, на котором транслировали "Игру престолов".

18 июля стало известно, что сериал телеканала HBO "Чернобыль" выиграл семь наград престижной премии Британской академии телевидения и киноискусства.

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