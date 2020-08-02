"Чернобыль" признали лучшим минисериалом года по версии BAFTA
Об этом сообщает "Голос Америки" .
Британско-американский сериал "Чернобыль" производства телеканала HBO и телесети Sky получил еще одну престижную награду - он завоевал главные призы ежегодной телевизионной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
"Чернобыль" получил высшую награду как лучший минисериал. Актер Джаред Харрис, сыгравший академика Валерия Легасова, получил награду в категории "Лучшая мужская роль".
В целом "Чернобыль" завоевал девять наград BAFTA - больше всех за всю историю премии. Церемонию этого года транслировали онлайн, а победители "принимали" призы из своих домов.
Пятисерийная драма вышла на экраны весной 2019 года. Фильм стал самым рейтинговым сериалом на телеканале HBO, на котором транслировали "Игру престолов".
- 18 июля стало известно, что сериал телеканала HBO "Чернобыль" выиграл семь наград престижной премии Британской академии телевидения и киноискусства.
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