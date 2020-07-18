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Espreso.tvКиноСериал "Чернобыль" завоевал 7 наград престижной телепремии BAFTA

Сериал "Чернобыль" завоевал 7 наград престижной телепремии BAFTA


фото: bafta.org
Сериал телеканала HBO "Чернобыль" выиграл семь наград престижной премии Британской академии телевидения и киноискусства

Об этом сообщает Укринформ .

"Чернобыль" был номинирован в 14 категориях, в том числе, как "Лучший мини-сериал". Из них многосерийная драма взяла половину - семь наград: за режиссуру, операторскую работу, музыку, монтаж, костюмы, работу художника, звук.

Награждение должно было состояться еще весной, но было перенесено из-за пандемии коронавируса. Из-за нее церемонию проводили не в прямом эфире, а записали заранее. Вторую часть наград будут вручать 31 июля.

Премия BAFTA в телевидении - ежегодная награда, которая вручается Британской академией телевидения и киноискусства с 1955 года за выдающиеся заслуги в области телевидения. Премия является аналогом американской награды Эмми.

"Чернобыль" - пятисерийный британско-американский минисериал, создан и написан Крэйгом Мезином и срежиссирован Юганом Ренко.

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