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Espreso.tvОбществоПутину нужна капитуляция Украины руками Зеленского, - Пионтковский

Путину нужна капитуляция Украины руками Зеленского, - Пионтковский


фото: inhomelandsecurity.com
Независимый российский политолог Андрей Пионтковский, который сейчас живет и работает в Вашингтоне (США) объяснил, что кроется за усилением давления на украинскую власть со стороны Кремля в вопросе будущего отдельных оккупированных районов Донецкой и Луганской областей

Об этом он пояснил в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"В своей статье о Второй мировой войне он (Путин, - ред.) пишет: инкорпорация прибалтийских государств в Советский Союз произошла добровольно, с согласия руководителей этих стран, в соответствии с нормами международного и национального права. Вот он хочет политическую капитуляцию Украины, то есть полную легитимизацию в украинском правовом и политическом поле военно-террористического плацдарма ОРДЛО тоже провести руками руководителей Украины. Об этом говорит его разговор с Зеленским и именно это он в грубой, абсолютно наглой форме требует от Зеленского", - отметил аналитик.

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Вместе с тем, как отметил Пионтковский, настроения относительно дальнейших отношений с Москвой внутри нынешней украинской власти являются неоднородными.

"Мне кажется, что в острый для Украины момент, когда, собственно, решается судьба ее государственности, на самой верхушке наметились две линии, которые противоречат друг другу. Это, условно я бы назвал, линия Данилова-Резникова-Кулебы и линия Ермака-Зеленского-Коломойского", - подчеркнул политолог.

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