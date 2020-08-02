На Тернопольщине увеличилось количество детей, инфицированных коронавирусом

2 августа, 2020, 12:25

Восемь детей в городской детской больнице имеют подтвержденный COVID-19

По состоянию на 10:00 воскресенья, 2 августа, в Тернопольской городской детской больнице находятся 13 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Восемь из них - дети, сообщил главный врач учреждения Андрей Артимович.

По словам врача, в последние дни количество больных детей растет : сейчас в больнице больше пациентов, чем было на пике первой волны.

По информации управления здравоохранения Тернопольской ОГА, 1 августа в области обнаружили 146 человек с подозрением на коронавирус, из них - 9 детей и 10 медиков. За вчера госпитализированы девять человек, в том числе двоих детей. Всего с начала эпидемии в Тернопольской подтверждено заболевание COVID-19 у 262 детей.

Добавим, что дети переносят болезнь легче, чем взрослые. Однако опасность все же существует.

Медики отмечают, что опасность пандемии коронавируса состоит в том, что симптомы могут проявиться через несколько дней после заражения вирусом, а у некоторых людей не проявляться вообще. То есть уже инфицированные люди могут не знать, что является эпицентром распространения заболевания. По данным Минздрава Украины, одна больной человек заражает от 2 до 2,5 здоровых лиц.