Комментарии Медведчука в эфире "112 Украина" угрожают нацбезопасности, - Нацсовет

2 июля, 2020, 19:43

2 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил назначить внеплановую проверку телеканала "112 Украина" - вещателя проверят в контексте распространения призывов к развязыванию войны или ее пропаганды и/или разжиганию вражды и ненависти

Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета.

"Продемонстрированная в эфире телеканала "112 Украина" позиция Медведчука относительно статьи Путина в контексте событий в Украине является благоприятной для российского правительства, такие высказывания обеспечивают информационную поддержку действий российского руководства в условиях вооруженной агрессии против Украины и угрожают созданием серьезной международной напряженности, что представляет угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Мониторингом регуляторного органа в эфире 22-24 июня зафиксирован проиллюстрированный комментарий народного депутата Виктора Медведчука. Он звучал 22 и 23 июня - 5 раз, 24 июня - один раз.

В нем политик положительно оценивает инициативы российского президента в международной политике.

В Нацсовете отметили, что эти мысли он изложил журналистам "Российской газеты", которая является печатным органом правительства страны-оккупанта, в отношении статьи президента РФ Владимира Путина в американском журнале The National Interest.

В этой статье Путин возложил ответственность за начало Второй мировой войны на ведущие державы того времени - Великобританию, Францию, Польшу.

МИД Великобритании, Польши, Латвии, Эстонии и других стран раскритиковали статью Путина, обвинив его в искажении исторических фактов.

Также Медведчук, в еще одном комментарии, оценивает инициативу президента страны-агрессора как такую, которая позволит прекратить многочисленные инсинуации в адрес Советского Союза. То есть, в передаче звучит только позиция, которую сейчас отстаивает официальная Москва.

Ни в одном выступлении ведущих или речах гостей телепередач "LIVE" и "ПРАЙМ" в течение 22-24.06.2020, сообщает регулятор, не была подана информация и оценки в контексте актуальной на сегодня ситуации с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.