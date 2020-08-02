Хотели осмотреть Святую Софию: задержанные "вагнеровцы" рассказали, что делали в Беларуси

2 августа, 2020, 15:52

Задержанные в Беларуси боевики ЧВК "Вагнера" дали путаные показания о цели своего пребывания в Минске

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Наскевича, в ходе расследования возникает все больше вопросов относительно целей и задач 33 задержанных боевиков частной военной компании "Вагнера".

"Среди всего прочего, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорит меньше половины людей, остальные указывают совсем другие пункты конечного визита в другие страны. А для тех, кто якобы летел в Турцию, точно так же они имеют разные цели визита. Некоторые летели загорать, некоторые отдохнуть, некоторые якобы охранять какие-то предметы, а некоторые - осматривать Святую Софию", - сказал Наскевич.

Следствие выявило фактические несоответствия в показаниях задержанных. По словам следователей, полет в Турцию - это заранее запланированное "алиби".

"Группа не дошла до аэропорта, хотя у них были билеты", - подчеркнул Наскевич.

Вместо этого россияне сначала поселились в гостинице в Минске, где заранее бронировали номера. Выселившись из гостиницы, они сообщили ее работникам, что они едут в аэропорт, но на самом деле переехали в санаторий, где их и задержали.

По словам Наскевича, в одном из мессенджеров была создана специальная группа, в которой старший координировал действия подчиненных: повестка дня, перекличка, время проведения общего собрания. Также было распоряжение сжечь старые билеты на территории санатория.

1 августа Следственный комитет Беларуси заявил, что задержанные наемники ЧВК "Вагнер" имели авиабилеты в Стамбул для алиби и не собирались лететь в Турцию.

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