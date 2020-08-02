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Espreso.tvОбществоКадырову подарили объект в оккупированной Алуште

Кадырову подарили объект в оккупированной Алуште


фото: The Independent
Российские оккупанты "в знак дружбы" "передали" Чечне территорию оздоровительного комплекса на первой береговой линии в Алуште. Рамзан Кадыров поручил построить там детский лагерь

Об этом сообщил министр труда, занятости и социального развития Чечни Усман Баширов, передает Еспресо.TV со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"В знак укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом руководство Республики Крым передало в собственность Чеченской Республики территорию одного из бывших детских оздоровительных комплексов полуострова. По поручению Рамзана Ахматовича Кадырова на этом месте будет построен новый, современный, отвечающий всем требованиям времени, детский лагерь. он будет рассчитан на более 450 мест ", - сказал он.

По его словам, расположен комплекс в городе Алушта, непосредственно у моря.

"Здания комплекса периода советской застройки. Открытие объекта позволит создать и дополнительные рабочие места. Строительство начнется в ближайшее время. Сейчас на месте продолжаются проектно-изыскательские работы", - добавил Баширов.

По информации информресурсам из Крыма, речь идет о детском лагере "Крымпотребсоюза", построенный в 1970 году.

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