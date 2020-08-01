Во Львове будут снимать мистический триллер

1 августа, 2020, 11:23

Город в фильме будет полноценным персонажем

Съемки начнутся в сентябре, одной из локаций будет балкон городского главы. А город будет играть ключевую роль, сообщили "Эспрессо-Запад" в пресс-службе Львовского горсовета.

"Мы будем снимать мистический триллер в не слишком распространенном жанре. Все действия фильма будут проходить в ночном Львове. У нас Львов будет полноценным персонажем: герой ходит по реальным улочкам города, Венскому дворику, аэропорту, научной библиотеке, площади Дворцовой т.д.", - рассказал кинорежиссер Стас Капралов.

Добавим, вокзал и аэропорт осовременили со времени предыдущих съемок во Львове, поэтому эти локации будут несколько отличаться от того, что было раньше. Интересно, что несколько кадров будет с балкона городского главы.

По сюжету фильма, во Львов приезжает важный гость - кардинал из Ватикана, который принимает власть. Он должен прочитать мессу для людей. Съемочная группа считает, что лучшей локацией для этого может быть балкон городского головы. Андрей Садовый согласился на один день превратить свой балкон в съемочную площадку. Мэр также напомнил, что недавно на этом балконе он встречался с Папским кардиналом. "Он, собственно, с этого балкона благословил город", - добавил мэр.

Снимать фильм кинокомпания Solar Media Entertainment.

Напомним, на Львовщине снимут кино о приключениях саксонского рыцаря .