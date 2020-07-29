На Львовщине снимут кино о приключениях саксонского рыцаря

29 июля, 2020, 14:07

На Львовщине стартуют съемки приключенческого фильма "Стрый. Легенда"

Об этом сегодня сообщили авторы проекта во время пресс-конференции во Львовской ОГА.

"Полноценные съемки начнутся завтра на территории крепости Тустань. Там мы в основном будем снимать батальные сцены", - рассказал автор сценария и директор картины Юрий Комарницкий.

Съемки продлятся до конца сентября. Кроме крепости, съемки также будут проходить на Сколевщине, в Стрые, в Нагуевичах, во Львове, Золочевском и Олесском замках.

Основную работу над фильмом планируется завершить до конца года. Планируется, что в прокат кино выйдет в 2021 году.

Фильм рассказывает о середине XIV века - временах основания Стрыя.

"Во времена Руси короли приглашали сюда европейских рыцарей, в первую очередь, саксонских, в качестве охраны. Это был некий средневековый спецназ. Но денег не было, поэтому в качестве им отдавали земли. Это такая преамбула фильма, саксонский рыцарь против которого восстают местные бояре ", - рассказал Юрий Комарницкий.

Главным героем фильма является сын рыцаря Йонас, которого усыновляет местный кузнец. Йонас меняет имя на Стрый, чтобы спрятаться от наемных убийц, которые его преследуют. "У нас здесь будет мистика, легенды, традиции, предательство, и, конечно, любовь", - добавляет автор проекта.

Режиссер фильма - известный театральный режиссер Александр Король. В прошлом году он работал над съемками фильма "Дрогобычский Голгофа".

Бюджет фильма составляет 840 тыс грн. Сейчас авторы проекта работают над получением финансирования. Для сбора средств планируют запустить краудфандингову кампанию, а также рассчитывают на финансирование из областного и городского бюджетов. Также к финансированию проекта присоединился местный благотворительный фонд.

"С 2016 года во Львовской ОГА на конкурсной основе действует программа поддержки местного кинематографа. За эти годы сняли уже десятки картин, такие как" Король Данило "," Несокрушимые "," Дрогобычский Голгофа ", - отметил заместитель директора департамента внутренней и информационной политики Львовского ОГА Юрий Горун.