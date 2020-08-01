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Espreso.tvМирВо Франции авто въехало в толпу, пострадали 16 человек

Во Франции авто въехало в толпу, пострадали 16 человек


фото: lejsl.com
Во французском департаменте Сона и Луара пьяный водитель въехал на авто в толпу и травмировал 16 человек

Об этом сообщает Journal de Saone-et-Loire .

Автомобиль наехал на толпу у бара. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

По данным издания, один из посетителей вышел из заведения, сел в машину, сдал назад, прямо в толпу, после чего покинул место происшествия. Вскоре подозреваемого задержали жандармы, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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