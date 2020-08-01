Во Франции авто въехало в толпу, пострадали 16 человек

1 августа, 2020, 11:23

Во французском департаменте Сона и Луара пьяный водитель въехал на авто в толпу и травмировал 16 человек

Об этом сообщает Journal de Saone-et-Loire .

Автомобиль наехал на толпу у бара. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

По данным издания, один из посетителей вышел из заведения, сел в машину, сдал назад, прямо в толпу, после чего покинул место происшествия. Вскоре подозреваемого задержали жандармы, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 26 июля в Берлине автомобиль на большой скорости въехал в толпу пешеходов , пострадали семь человек.

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