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Espreso.tvСпортВ Берлине авто на скорости влетело в толпу, есть пострадавшие

В Берлине авто на скорости влетело в толпу, есть пострадавшие


фото: Reuters
26 июля в Берлине автомобиль на большой скорости въехал в толпу пешеходов, пострадали семь человек

Об этом сообщает DW.

По данным спасательных служб германской столицы, пострадали семь человек. Пять из них получили тяжелые травмы. Один из пешеходов оказался под автомобилем и спасателям пришлось реанимировать его на месте аварии. Место происшествия оцеплено полицией.

Наезд на пешеходов совершил 24-летний водитель Mercedes. Он был задержан на месте происшествия. Его автомобиль обыскали на предмет возможного наличия взрывчатки

Причины инцидента выясняются. По словам представителя полиции, пока нет оснований говорить о том, что наезд был совершен умышленно из политических или религиозных мотивов. По предварительным данным, авто, которое мчалось на большой скорости, занесло на повороте.

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