В Берлине авто на скорости влетело в толпу, есть пострадавшие
Об этом сообщает DW.
По данным спасательных служб германской столицы, пострадали семь человек. Пять из них получили тяжелые травмы. Один из пешеходов оказался под автомобилем и спасателям пришлось реанимировать его на месте аварии. Место происшествия оцеплено полицией.
Наезд на пешеходов совершил 24-летний водитель Mercedes. Он был задержан на месте происшествия. Его автомобиль обыскали на предмет возможного наличия взрывчатки
Причины инцидента выясняются. По словам представителя полиции, пока нет оснований говорить о том, что наезд был совершен умышленно из политических или религиозных мотивов. По предварительным данным, авто, которое мчалось на большой скорости, занесло на повороте.
- Напомним, 24 февраля в Германии в городе Фолькмарсен во время карнавала автомобиль въехал в толпу зрителей, в результате чего пострадали 15 человек .
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