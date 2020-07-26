В Берлине авто на скорости влетело в толпу, есть пострадавшие

26 июля, 2020, 15:26

26 июля в Берлине автомобиль на большой скорости въехал в толпу пешеходов, пострадали семь человек

Об этом сообщает DW.

По данным спасательных служб германской столицы, пострадали семь человек. Пять из них получили тяжелые травмы. Один из пешеходов оказался под автомобилем и спасателям пришлось реанимировать его на месте аварии. Место происшествия оцеплено полицией.

Наезд на пешеходов совершил 24-летний водитель Mercedes. Он был задержан на месте происшествия. Его автомобиль обыскали на предмет возможного наличия взрывчатки

Причины инцидента выясняются. По словам представителя полиции, пока нет оснований говорить о том, что наезд был совершен умышленно из политических или религиозных мотивов. По предварительным данным, авто, которое мчалось на большой скорости, занесло на повороте.

Напомним, 24 февраля в Германии в городе Фолькмарсен во время карнавала автомобиль въехал в толпу зрителей, в результате чего пострадали 15 человек .

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