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Espreso.tvОбществоВ Украине есть основания для усиления карантина, - Ляшко

В Украине есть основания для усиления карантина, - Ляшко


фото: Укрінформ
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине существуют основания для усиления карантина из-за коронавируса

Об этом Ляшко заявил 1 августа во время брифинга в Киеве, сообщает Еспресо.TV .

По словам заместителя министра здравоохранения, вся страна на карантине сидеть не может, потому введен "адаптивный вариант".

"Есть основания для усиления карантина, поэтому и предложен  "адаптивный карантин ", который предусматривает вклад каждой административно-территориальной единицы в структуру заболеваемости на территории нашего государства. Мы понимаем, что постоянно находиться на карантине вся страна не может, потому введен этот" адаптивный карантин ", который ищет баланс между экономическим влиянием и эпидемическим влиянием", - сказал Ляшко.

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