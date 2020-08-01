В Украине есть основания для усиления карантина, - Ляшко

1 августа, 2020, 12:26

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине существуют основания для усиления карантина из-за коронавируса

Об этом Ляшко заявил 1 августа во время брифинга в Киеве, сообщает Еспресо.TV .

По словам заместителя министра здравоохранения, вся страна на карантине сидеть не может, потому введен "адаптивный вариант".

"Есть основания для усиления карантина, поэтому и предложен "адаптивный карантин ", который предусматривает вклад каждой административно-территориальной единицы в структуру заболеваемости на территории нашего государства. Мы понимаем, что постоянно находиться на карантине вся страна не может, потому введен этот" адаптивный карантин ", который ищет баланс между экономическим влиянием и эпидемическим влиянием", - сказал Ляшко.

Напомним, Кабмин опубликовал новые правила адаптивного карантина с 1 августа . Все регионы будут разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

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