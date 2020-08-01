В авиакатастрофе над Аляской погиб американский конгрессмен
Об этом сообщает Укринформ.
Два самолета столкнулись в небе над американским штатом Аляска 31 июля, в воздухе возле аэропорта в Солдотна, небольшом поселке на Аляске, полуостров Кенай.
На борту первого самолета находились шесть человек: пилот, гид и еще четыре человека из Южной Каролины, в частности члены одной семьи. Во втором был только 67-летний член Палаты представителей Гарри Нопп
Шесть человек погибли на месте авиакатастрофы, один умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.
В связи с катастрофой губернатор Аляски Майк Данливи распорядился приспустить флаги на зданиях государственных учреждений до понедельника.
Национальный совет США по безопасности на транспорте расследует катастрофу.
- Напомним, 26 июля в американском городе Уэст-Джордан легкомоторный самолет упал на жилые дома , в результате аварии погибли три человека.
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