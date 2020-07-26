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Espreso.tvМирВ США легкомоторный самолет упал на жилые дома, среди погибших - младенец

В США легкомоторный самолет упал на жилые дома, среди погибших - младенец


фото: twitter
В американском городе Уэст-Джордан легкомоторный самолет упал на жилые дома, в результате аварии погибли три человека

Об этом сообщает Fox News .

Самолет Piper PA-32 потерпел крушение в штате Юта. Погибли три человека, еще двое находятся в критическом состоянии.

Из-за падения самолета один дом был разрушен, еще два повреждены. В одном из них начался пожар. Также известно, что в момент аварии на борту воздушного судна находились шесть человек.

В результате авиакатастрофы погибли пилот самолета, женщина и девятимесячная девочка. Трое других пассажиров самолета получили травмы: одна женщина находится в критическом состоянии, двухлетний мальчик - в стабильном, 12-летний ребенок получил ранения, однако после осмотра медики ее отпустили.

Также в критическом состоянии находится местная жительница, которая находилась в доме в момент аварии.

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