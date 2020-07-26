В США легкомоторный самолет упал на жилые дома, среди погибших - младенец
Об этом сообщает Fox News .
Самолет Piper PA-32 потерпел крушение в штате Юта. Погибли три человека, еще двое находятся в критическом состоянии.
Из-за падения самолета один дом был разрушен, еще два повреждены. В одном из них начался пожар. Также известно, что в момент аварии на борту воздушного судна находились шесть человек.
В результате авиакатастрофы погибли пилот самолета, женщина и девятимесячная девочка. Трое других пассажиров самолета получили травмы: одна женщина находится в критическом состоянии, двухлетний мальчик - в стабильном, 12-летний ребенок получил ранения, однако после осмотра медики ее отпустили.
Также в критическом состоянии находится местная жительница, которая находилась в доме в момент аварии.
Video of the immediate aftermath of the plane crash in west Jordan , Utah pic.twitter.com/jShbwK75lp- Faytuks News (@Faytuks) July 25, 2020
- Напомним, 25 июля в Германии спортивный самолет врезался в жилой дом , погибли три человека.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор