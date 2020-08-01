Спецслужбы РФ хотят "войны всех против всех" в Украине, - разведка

1 августа, 2020, 17:54

Российские спецслужбы проводят в Украине специальные операции, направленные на создание дополнительных конфликтов, разъединение и поляризацию украинского общества, подрыв основ государственности

Об этом в своей статье для Зеркала недели заявил глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, передает Еспресо.TV.

"Ставка делается на системную дискредитацию украинской национальной идеи и западного цивилизационного выбора, демонстрацию "искусственности украинской идентичности и государства". Москва активно манипулирует фактором временно оккупированных территорий, пытаясь противопоставить народ Украины и "киевскую власть", которая якобы предала предвыборные обещания по поводу долгожданного мира на Донбассе", - отмечает Кондратюк.

Председатель СВР подчеркивает, что политическая цель РФ - это дестабилизировать общественно-политическую жизнь в Украине до такого уровня, чтобы Кремль смог поставить вопрос необходимости "гуманитарной помощи" и "перекрыть кислород Украины" братскими "объятиями".

"Фактически речь идет о попытках разжигания на территории нашего государства "войны всех против всех" и проведения на этом фоне политически диверсионной и/или силовой операции по смене руководства государства в среднесрочной перспективе", - добавил он.

Кондратюк подчеркнул, что "фирменными инструментами" спецслужбы РФ чаще всего становятся провокации, использование агентуры влияния, террор и политические убийства.

Зеленский поставил Кондратоюка во главе СВР в июне 2020 г. Ранее он возглавлял Департамент контрразведки СБУ и ГУР, а также работал заместителем главы Администрации президента.

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