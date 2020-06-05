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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил нового главу внешней разведки

Зеленский назначил нового главу внешней разведки


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский назначил Валерия Кондратюка главой службы внешней разведки

Об этом говорится в указе президента.

"Назначить Кондратюка Валерия Витальевича главой Службы внешней разведки Украины", - говорится в сообщении.

Предыдущим указом он уволил главу СВР Валерия Евдокимова.

  • 3 марта 2014 г. указом Александра Турчинова, Валерий Кондратюк был назначен начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.
  • 25 марта 2015 г. Кондратюку было присвоено звание генерал-лейтенанта
  • 28 июля 2015 г. назначен начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
  • 15 октября 2016 г. был назначен заместителем главы Администрации президента.
  • 26 февраля 2019 г. подал заявление об отставке.
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