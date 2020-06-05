Зеленский назначил нового главу внешней разведки
5 июня, 2020, 14:02
Президент Владимир Зеленский назначил Валерия Кондратюка главой службы внешней разведки
Об этом говорится в указе президента.
"Назначить Кондратюка Валерия Витальевича главой Службы внешней разведки Украины", - говорится в сообщении.
Предыдущим указом он уволил главу СВР Валерия Евдокимова.
- 3 марта 2014 г. указом Александра Турчинова, Валерий Кондратюк был назначен начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.
- 25 марта 2015 г. Кондратюку было присвоено звание генерал-лейтенанта
- 28 июля 2015 г. назначен начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
- 15 октября 2016 г. был назначен заместителем главы Администрации президента.
- 26 февраля 2019 г. подал заявление об отставке.