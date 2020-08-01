Секретные переговоры: в сети появились доказательства того, что Аксенов помогал Гиркину во время вторжения на Донбасс

1 августа, 2020, 18:49

Международная Совместная следственная группа обнародовала перехваченные переговоры по делу сбитого "Боинга" рейса MH17. В них фигурирует подконтрольный России глава оккупированного Крыма - Сергей Аксенов

Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на Крым.Реалии.

В июля 2014 года украинские военные освобождают Славянск, Краматорск, Бахмут. На помощь боевикам "ДНР" отправляется подкрепление из оккупированного Крыма. Вот отрывок переговоров, перехваченных международной Общей следственной группой:

"(...) Владимир Иванович, да? - Да, слушаю вас. Это Владимир Иванович. - Э ... Мне дал телефон Аксенов. Сказал, что с Бортниковым согласованно. - Я слушаю вас, да-да. Как вас зовут? - (...) Как мне вам передать список желаемого? Мы завтра вылетаем в Ростов. У меня люди ... Я сам из Симферополя ".

Владимир Иванович, по данным расследователей группы "Белингкет", это генерал-полковник Андрей Бурлака - заместитель председателя Пограничной службы ФСБ России. Звонит ему некий Сергей из Крыма, который со своим отрядом собирается на Донбасс. Сконтактировал их именно Сергей Аксенов и предварительно согласовал поход крымского отряда с директором ФСБ России Александр Бортников.

Андрей Бурлака, заместитель главы Пограничной службы ФСБ России

В середине апреля 2014 отряд Игоря Гиркина выходит из Крыма и идет на Донбасс. По словам самого Гиркина, в его группе есть Арсен Павлов по прозвищу "Моторола" - так он и оказался на востоке Украины. Боевики захватывают Славянск, бои с украинскими военными за город продолжаются более двух месяцев. Гиркин просит о помощи. И именно у Сергея Аксенова, но через его помощника. Вот фрагмент разговора.

"Игорь, поздравляю, это Михаил. Ты меня помнишь - помощник "Первого". - Да, слушаю. - Меня вот Сергей привез, сказал, что вы хотите выйти на связь, какую информацию дать. - (...) Если не будет разрешен (вопрос) с российской помощью, с воздушным прикрытием, и хотя бы чтобы с поддержкой артиллерии, то не удержать нам Восток. ... нам нужна противотанковая артиллерия, нужны танки, нужны нормальные ПВО. ПЗРК мы уже не можем обойтись " .

"Первый" - это, очевидно, Сергей Аксенов. Его помощник Михаил, разговаривал с Гиркиным, возможно, уроженец Джанкоя Михаил Шеремет. В 2014 году он - первый заместитель Аксенова, сейчас его называют в России и в Крыму "депутатом Госдумы России" (он незаконно "представляет" оккупированную территорию Украины в нижней палате парламента России).

Контакт Гиркина с Аксеновым летом 2014 года - еще одно доказательство, что Россия поставляла свое оружие и военных на Донбасс, заявили в международной Совместной следственной группе. Этот же разговор внес в дело MH17 руководитель Департамента уголовных расследований Национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен. "Мы знаем из нашего расследования, что подозреваемый Гиркин контактировал с Сергеем Аксеновым, российским лидером Крыма, назначенным российским правительством. Украинский полуостров был аннексирован Российской Федерацией весной 2014 года. Гиркин разговаривал с одним из сотрудников Аксенова 8 июня 2014 г. В этом разговоре Гиркин просит военной поддержки со стороны России, в частности, хорошую зенитную систему с подготовленным персоналом ", - говорит он.

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8 июня 2014-го Аксенов и Гиркин телефону общаются лично. Гиркин просит военной подмоги, говорит, что без нее боевики "ДНР" потеряют рынки сбыта, то есть территории, захваченные в Донбассе.

"Первому" даю. - Здорово, Гир. - Привет. Желаю здоровья. - (...). Но ты понимаешь ситуацию? - Понимаю, Игорь, ситуацию, послушай. Я ее во вторник так и описал. Что если мы не начнем определенные вещи, я был там, где надо быть. ... Я описал картину, если мы не сделаем конкретные ситуации, такие-то и такие-то, то мы потеряем там вот эти все рынки сбыта. - Ну мы потеряем все. Они просто раздолбают все. - Я же тебе говорю, потеряем рынки сбыта ".

Кроме того, вначале боевики на Донбассе должны были докладывать непосредственно Аксенову. Об этом шла речь в переговорах, перехваченных и распространенных СБУ, в разговоре Гиркина с российским бизнесменом Константином Малофеевым. По данным российских СМИ, он финансировал аннексию Крыма и, частично, группировку "ДНР".

"Здравствуйте, Константин Валерьевич. ... Наша группа расстреляла три машины VIP-класса, в которых они передвигались. Уничтожили и охрану, и всех, кто внутри находился, почти всех. - Аксенову доложили? - Нет, еще не докладывали, мне еще не удалось с ним связь установить. Так что, если с ним возможность связь установить ... - хорошо, хорошо, звоните тогда ему. Я с ним встречаюсь завтра здесь, он прилетает завтра вечером, мы с ним поговорим, но постарайтесь сами ему дозвониться и сообщить ".

О роли Аксенова в 2014 году на Донбассе Гиркин рассказывал в начале июля в интервью российскому журналисту Андрею Караулову:

"В Крыму поддерживал Малофеев, Константин Валерьевич Малофеев поддерживал. В Донецке он был против. ... Он был против, так как считал, что на Крыму стоит остановиться. На тот момент Аксенов поддерживал практически полностью. Деньги у него уже у самого были. - И денег не дал на снаряжение и поход ваш на Донбассе - Мне было уже не нужно. На тот момент Аксенов поддерживал практически полностью. Деньги у него уже у самого были".

Это деньги точно не Аксенова, уверен политический аналитик и участник Трехсторонней контактной группы в Минске Сергей Гармаш:

"Я думаю, что у него не было собственного ресурса. Это сто процентов. Мы знаем, что он задолжал украинским банкам. И это было мотивом его участия в "русской весне", чтобы освободить себя от этого кредитного долга".

Как отмечают "Крым.Реалии", в Офисе генерального прокурора Украины об участии Аксенова в оккупации Донбасса говорить отказываются. Вместе с тем, имя руководителя Крыма, подконтрольного России, фигурирует в расследовании дела сбитого "Боинга" рейса MH17. Разглашать любые сведения расследования, которое еще продолжается, запрещено.

Напомним, пророссийские казаки собираются "помогать" полиции и пограничникам в Мелитополе и Бердянске, в частности, "проводить задержания и составлять админпротоколы" .

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