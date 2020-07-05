"Проводить задержание и составлять админпротоколы". Пророссийские казаки собираются "помогать" полиции и пограничникам в Мелитополе и Бердянске

5 июля, 2020, 12:59

В Мелитополе открыли офис общественной организации "Мелитопольский курень казацкого войска Запорожского низового", который уже длительное время сотрудничает с церковью Московского патриархата в Украине

Члены организации собрались "восстановить функцию охраны общественного порядка", сообщает Еспресо.TV со ссылкой на местное издание РИА-Мелитополь .

На открытии офиса присутствовал настоятель храма УПЦ МП Георгия Победоносца отец Максим.

Представитель организации Игорь Лысенко заявил, что они готовят формирования, которое будет "охранять общественный порядок" и они уже якобы проводят переговоры по этому поводу с главой Новенскои сельсовета и Бердянской пограничной заставой.

Он считает, что "казаки, также, как и полиция, имеют право проводить задержания и составлять админпротоколы".

"Такие функции мы выполняли и раньше: выезжали в Крым, Почаев, Киев, в Мелитополе охраняли общественный порядок на многих мероприятиях", - сказал Лысенко.

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В Национальной полиции со словами Лысенко согласны.

"На данный момент никаких уставных материалов от Мелитопольского куреня казацкого войска Запорожского низового для согласования с руководством областной Нацполиции не поступало", - заявили в пресс-служба областного управления полиции.

Также правоохранители уточнили, что общественные формирования могут участвовать в охране порядка только после спецрегистрации и исключительно в сотрудничестве с полицией.

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По данным Радио Свобода , эта общественная организация сотрудничает с РПЦвУ с начала 2000-х, а ее лидер Александр Панченко, который также присутствовал и на открытии офиса, фигурирует в телефонных переговорах советника президента РФ Владимира Путина Сергея Глазьева с депутатом Госдумы Константином Затулиным в марте 2014 года, как человек, с помощью которой россияне надеялись взять регион под свой контроль.

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