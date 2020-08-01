С 1 августа в Украине заработали новые правила карантина

1 августа, 2020, 11:05

В Украине вступили в силу дополнительные правила карантина, которые будут действовать с 1 по 31 августа

Об этом сообщает Правительственный портал.

Они регламентируются постановлением Кабмина №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

В частности, в этот период карантина уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы будут отказывать в пропуске в Украину иностранцам и лицам без гражданства без наличия полиса страхования, покрывающего расходы на лечение COVID-19. Однако такое требование не касается иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, лиц, признанных беженцами, или граждан, нуждающихся в дополнительной защите. Также это не касается работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, и военнослужащих вооруженных сил государств-членов НАТО.

Кроме того, постановлением определено категорию лиц, которые обязательно подлежат самоизоляции - это лица, которые прибывают из государства или являются гражданами государств с широким распространением COVID-19. Такие путешественники обязаны установить и активировать мобильное приложение "Дий дома", а в случае невозможности его применения - выбыть на обсервацию.

В то же время самоизоляция, обсервациям лица, прибывшего из государства или являющегося гражданином государства со значительным распространением COVID-19, прекращается в случае получения им отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, который проведен после пересечения государственной границы или не позднее чем за 48 часов до пересечения.

При этом, постановлением определен перечень лиц, на которых не распространяется обязательная самоизоляция. Это дети до 12 лет, граждане государств со значительным распространением COVID-19, которые не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней, или направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток. Также самоизоляция не нужна работникам дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членам их семей, водителям и членам экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, которыми осуществляют регулярные перевозки, членам экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, инструкторам вооруженных сил государств-членов НАТО.

Этим постановлением внесены изменения в правительственные постановления №815 и №367, определяющие пересечение линии разграничения на востоке страны и админмежах с временно оккупированным Крымом. А именно - на период карантина, с 1 по 31 августа 2020 года, и до момента внесения Кабмином отдельных изменений или решений - лица, выезжающие с временно оккупированных территорий Украины - не подпадают под самоизоляцию и им не нужно устанавливать приложение "Дий дома".

По решению командующего ООС также установлены дополнительные ограничения по порядку пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения.

Так, на период действия карантина, в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение линии разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхования, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на срок пребывания в Украине.

Граждане Украины будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дий дома", или обсервации.

В Украине до 31 августа действует адаптивный карантин. То есть ограничительные меры могут смягчать или ужесточать, в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

Напомним, Кабмин опубликовал новые правила адаптивного карантина с 1 августа. Все регионы будут разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

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