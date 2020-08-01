Путин засекретил все, что касается ФСБ
1 августа, 2020, 15:51
Президент России Владимир Путин подписал закон "О Федеральной службе безопасности", который запрещает публикацию и распространение материалов об органах ФСБ, в частности тех, которые не содержат гостайны, без разрешения руководства ведомства
Документ размещен на Портале правовой информации РФ, передает Еспресо.TV .
Закон запрещает публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства.
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Речь идет о соблюдении профессиональной тайны российскими военными, госслужащими, действующими и уволенными из ФСБ России сотрудниками.
Перед публикацией информация, содержащая профессиональную тайну, должна проходить экспертизу в ФСБ.
- Напомним, ФСБ не будет выпускать из Крыма тех, у кого украинские документы .
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