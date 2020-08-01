Кулеба пригласил Беларусь на встречу стран "Люблинского треугольника"

1 августа, 2020, 09:28

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил Беларусь к участию во встрече представителей "Люблинского треугольника" - Украины, Литвы и Польши

Об этом сообщает официальный сайт МИД Украины.

Отмечается, что Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Республики Беларусь Владимиром Макеем, во время которого стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в энергетической сфере, подготовку к официальному визиту в Республику Беларусь президента Украины.

Кулеба отметил, что Украина и Беларусь являются соседями и друзьями.

"Беларусь и Украина не просто являются партнерами, но и соседями и друзьями. Мы поддерживаем Беларусь в вопросах защиты ее суверенитета и экономической безопасности", - отметил Кулеба.

Он также проинформировал белорусского коллегу о начале инициативы трех стран "Люблинский треугольник" и пригласил в Киев почетным гостем на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.

Напомним, 31 июля Дмитрий Кулеба анонсировал встречу "Люблинского треугольника" в Украине .

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