Кулеба пригласил Беларусь на встречу стран "Люблинского треугольника"
Об этом сообщает официальный сайт МИД Украины.
Отмечается, что Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Республики Беларусь Владимиром Макеем, во время которого стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в энергетической сфере, подготовку к официальному визиту в Республику Беларусь президента Украины.
Кулеба отметил, что Украина и Беларусь являются соседями и друзьями.
"Беларусь и Украина не просто являются партнерами, но и соседями и друзьями. Мы поддерживаем Беларусь в вопросах защиты ее суверенитета и экономической безопасности", - отметил Кулеба.
Он также проинформировал белорусского коллегу о начале инициативы трех стран "Люблинский треугольник" и пригласил в Киев почетным гостем на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.
- Напомним, 31 июля Дмитрий Кулеба анонсировал встречу "Люблинского треугольника" в Украине .
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