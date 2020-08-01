Каждый польский ребенок получит по 113 евро на отдых
Прием заявок осуществляется на официальном сайте Управления социального страхования (ZUS). После подачи заявки гражданин получит 16-значный код, с помощью которого сможет оплатить, например, проживание в отеле или поездку ребенка в летний лагерь исключительно на территории Республики Польша, передает Еспресо.TV со ссылкой на Польское радио.
"Субсидии на детский отдых предназначены для поддержки польских семей, а также для туристической индустрии, которая находится в сложной ситуации из-за последствий эпидемии коронавируса", - заявила министр по делам семьи, труда и социальной политики Польши Марлена Мальонг.
"Мы поддерживаем отрасль, которая серьезно пострадала. А благодаря туристическому ваучеру молодые поляки смогут посетить самые красивые уголки нашей страны. Это будет своего рода уроком любви к Родине", - добавила она.
Польским туристическим ваучером смогут воспользоваться около 6,5 млн детей.
Ваучер действителен до конца марта 2022 года.
- Напомним, президент Республики Польша Анджей Дуда во время недавней избирательной кампании уделял особое внимание тематике охраны материнства и детства. Также он резко высказывался против ЛГБТ-идеологии .
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