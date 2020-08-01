Каждый польский ребенок получит по 113 евро на отдых

1 августа, 2020, 20:40

С сегодняшнего дня, то есть с 1 августа 2020 года, поляки могут подавать заявки на получение польского туристического ваучера. Это 500 злотых (около 113 евро), которые можно потратить на отдых детей в возрасте до 18 лет

Прием заявок осуществляется на официальном сайте Управления социального страхования (ZUS). После подачи заявки гражданин получит 16-значный код, с помощью которого сможет оплатить, например, проживание в отеле или поездку ребенка в летний лагерь исключительно на территории Республики Польша, передает Еспресо.TV со ссылкой на Польское радио.

"Субсидии на детский отдых предназначены для поддержки польских семей, а также для туристической индустрии, которая находится в сложной ситуации из-за последствий эпидемии коронавируса", - заявила министр по делам семьи, труда и социальной политики Польши Марлена Мальонг.

"Мы поддерживаем отрасль, которая серьезно пострадала. А благодаря туристическому ваучеру молодые поляки смогут посетить самые красивые уголки нашей страны. Это будет своего рода уроком любви к Родине", - добавила она.

Польским туристическим ваучером смогут воспользоваться около 6,5 млн детей.

Ваучер действителен до конца марта 2022 года.

Напомним, президент Республики Польша Анджей Дуда во время недавней избирательной кампании уделял особое внимание тематике охраны материнства и детства. Также он резко высказывался против ЛГБТ-идеологии .

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